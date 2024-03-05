مدينة الشارقة للإعلام "شمس" تعلن عن أسماء الفائزين بجائزة "أكسبوجر 2024"

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، اليوم الثلاثاء، اسماء الفائزين في مسابقة تحدي كتابة الفيلم القصير، والتي أقيمت على ضمن فعاليات مهرجان الصورة العالمي "اكسبوجر 2024" في دورته الثامنة والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال الفترة من 28 فبراير وحتى الخامس من مارس الجاري باكسبو الشارقة.

ويأتي حفل توزيع الجوائز بحضور الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام شمس، وفجر قاسم على مستشار إدارة قطاع تطوير الإعلام ، وذلك قبل حفل ختام مهرجان "اكسبوجر 2024، والذي سينطلق مساء اليوم بالقاعة الرئيسية باكسبو الشارقة.

وكرم الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام شمس وأعضاء لجنة التحكيم ، الفائزين في تحدي كتابة الفيلم القصير، وهم راشد عبدون أسامة داوود ، وياسمين حمدان، وسلطان بن دافون، ومحسن خضر يونس.

وانطلقت المسابقة بالتزامن مع انطلاق مهرجان "اكسبوجر" حيث تم تنظيم عدة ورش تفاعلية أدارها السيناريست الإماراتي محمد حسن احمد ، شرح فيها في كتابة السيناريو، وشروط التحدي وبعد الانتهاء من الورشة الطلق المشاركون الاختيار صور من المهرجان و الشروع في كتابة النصوص، وتم تقييم الأعمال المرسلة ضمن ثلاثة مسارات فنية وهي الفكرة القصة، والسيناريو، و نظرا لجودة عدد من الأعمال قررت لجنة التحكيم بالتعاون مع مشروع "حكاية - غرفة الكتابة" المقدمة من مدينة الشارقة للإعلام شمس منح خمسة أشخاص الفرصة للانضمام إلى مشروع "حكاية" لكتابة الأعمال الدرامية القصيرة و سوف تدخل الأسماء الخمسة في "ورشة السيناريو - جلسات العصف الذهني - وفي النهاية كتابة مسلسل قصير " وتم اختيار الأسماء التالية نظرا لقدرتها في نواحي معينة على فهم الحالة والكتابة الدرامية.

وتعتبر مشاركة مدينة الشارقة للإعلام "شمس" بمهرجان اكسبوجر العالمي من أهم المشاركات بالمعرض نظرًا لتقديمها مجموعة من الورش والمسابقات التي اهتمت بزوار معرض الصور العالمية ومنها مسابقة حكاية وصورة والتي شهدت اقبالا كبيرًا من جمهور المعرض؛ إذ يتم عرض صورة كل يوم من أيام المهرجان ويقوم الجمهور بعمل قصة تخيلية يتم استلهامها من تلك الصور، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر في نفوس زوار المعرض، وحثهم على الكتابة والتخيل.

كما شهدت ورشة كتابة السيناريو اقبالا كبيرًا من قبل الجمهور، كما أن عملية التطبيق العملي على الصور التي يتم عرضها بداخل معرض اكسبوجر من الأفكار المبتكرة بداخل المعرض، والذي يعد بمثابة درس عملي في تحريك الخيال واتقان مهارات الكتابة الخاصة بالسيناريوا وتطبيق عملي للراغبين في تعلم الكتابة الدرامية.