فودافون مصر: نواجه تحديات فنية غير متوقعة الخدمة ستعود خلال ساعات

أصدرت شركة "فودافون مصر" بياناً في أول رد رسمي بعد العطل المفاجئ الذي تعرضت له شبكتها اليوم الثلاثاء.

وقالت شركة فودافون مصر، إن بعض المناطق تواجه صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة تمت صباح اليوم الثلاثاء، ونعمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن وتعتذر الشركة عن أي صعوبات قد تواجه العملاء.

وأوضحت فودافون، أن جميع الخدمات الأخرى تعمل بشكل طبيعي ومن المتوقع أن تتم استعادة الخدمة خلال ساعات، كما ستقوم ڤودافون بتقديم مقترح لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل، وذلك تقديرًا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات.

كانت شبكة فودافون مصر،قد شهدت عطلاً فنياً غير متوقع في الساعات الأولى من صباح اليوم ، مما أسفر عن تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لملايين العملاء عبر جميع مناطق مصر.

انتقلت ردود الفعل بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت منشورات عديدة تؤكد توقف شبكة فودافون مصر بشكل فجائي صباح اليوم، مما أدى إلى انقطاع الخدمات للاتصال والإنترنت لعدد هائل من العملاء.

على الرغم من ذلك، عثر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على حلاً مؤقتًا لتجاوز هذا العطل، حيث أشاروا إلى إمكانية تغيير إعدادات الشبكة على هواتفهم لاختيار الجيل الثالث 3G أو الجيل الثاني 2G، مما يسمح بالوصول إلى الخدمة بشكل طبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد عملاء فودافون مصر بلغ نحو 47.7 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب تصريح سابق للشركة.