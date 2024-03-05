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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ومن أبرز ما أسفرت عنه الجهود، الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2096) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط (15) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (123) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (6 ) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أمن المنافذ الداخلية بوزارة الداخلية جرائم الهجرة غير الشرعية