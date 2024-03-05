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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير التموين: خفض سعر لتر الزيت الخليط بنحو 20 جنيها

الدكتور علي المصيلحى
الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه اعتمد سعر زيت الخليط اللتر بسعر 80 جنيها بدلا من 100 جنيه في السوق الحر، أما سعر الزيت الخليط زنة لتر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها.

وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي المنعقد في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، أن أعلى نقطة استهلاك في السنة يكون بعد النصف من شعبان حتى مع بداية شهر رمضان.

وتابع المصيلحي أنه رغم ذلك تم خفض أسعار السلع الغذائية، موضحا أن الشركات خفضت الأسعار بعد الاطمئنان على توافر سعر الدولار في البنوك.

الزيت وزير التموين جهاز التنمية التجارة الداخلية