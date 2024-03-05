وزير شئون البلديات بالبحرين يستقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية

التقى المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين بمكتبه في المنامة الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المختلفة ما بين الوزارة والمنظمة وخاصة في مجالات نشر التقنات الحديثة بالزراعة في المملكة والترويج لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني والزراعي واستخدام نماذج الاعمال المتميزة في الخزن الاستراتيجي ووضع إطار عمل لها إضافة إلى المساعدة في تأسيس بنك الموارد الوراثية وتطوير مزارع الدواجن المتقاربة من خلال إدخال برامج السلامة الاحيائية ودعم المختبرات وسلامة الغذائية ونقل التجارب الناجحة بين الدول العربية ومنها على سبيل المثال لا الحصر تجربة مملكة البحرين في مجال أسواق المزارعين والتشجير والمهرجانات الزراعية المتخصصة مثل مهرجان اللوز.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تسمية مجموعة عمل من الوزارة والمنظمة للاتفاق على وضع الية التعاون في المجالات المذكورة سابقا لبحثها في اجتماع مشترك يخصص لذلك في نهاية شهر أبريل القادم.

وفي ختام اللقاء قام وزير الزراعة بمملكة البحرين بالتأكيد على أهمية الامن الغذائي بالدول العربية وسلم درع وزارة شئون البلديات والزراعة لمعالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية.