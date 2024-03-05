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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الشرقية يطمن على الحالة الصحية لنائب رئيس مدينة القرين

محافظ الشرقية يطمن
محافظ الشرقية يطمن الحالة الصحية لنائب رئيس مدينة القرين
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أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة لمستشفي القرين المركزي ، وذلك للإطمئنان على الحاله الصحية للأستاذ أحمد طنطاوي نائب رئيس مدينة القرين متمنياً له سرعة التماثل للشفاء والعودة لعمله بسلام.

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته لنائب مدينة القرين بالشفاء العاجل ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالتنمية المحلية هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية.

ومن جانبه قدم نائب مدينة القرين خالص الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية لحرصه على زيارته بالمستشفى والإطمئنان على حالته الصحية والتوجيه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية له ليدلل ذلك على قوة العلاقة التي تجمع بين محافظ الشرقية ومرؤوسيه لما لها من مردود إيجابي على تحسين مستوي الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ في الزيارة المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة و أيهاب خاطر رئيس مدينة القرين و صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة.

محافظ الشرقية يطمن الحالة الصحية لنائب رئيس مدينة القرين

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى القرين الشرقية - اخبار الشرقية