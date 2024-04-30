إيطاليا: الهدف الاستراتيجي لمجموعة السبع هو التوصل لحل في أوكرانيا وفلسطين

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن الهدف الاستراتيجي لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أثناء فترة ترؤس إيطاليا لها، هو تحقيق سلام عادل في أوكرانيا وانسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية، مشددًا على أهمية التوصل لاتفاق في قطاع غزة لبدء عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين.

تصريحات وزير الخارجية الإيطالي جاءت خلال مشاركته في سلسلة من الاجتماعات حول الأوضاع في غزة والشرق الأوسط بشكل عام، والتي عُقدت في الرياض، العاصمة السعودية.

وأشار تاياني إلى أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا محوريًا في المنطقة بالنسبة للخليج والشرق الأوسط وإفريقيا، وهي بالتالي محور أساسي لبناء مشروع سلام في أكثر المناطق تعقيدًا في العالم.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن اللقاءات مع نظرائه الأوروبيين والوزراء في المنطقة ستكون حاسمة في فتح الطريق أمام مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وتشجيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري.