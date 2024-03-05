الأهلي يخوض مرانه الأخير اليوم قبل السفر للسعودية لمواجهة الزمالك بكأس مصر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مرانا صباحيا أخيرا اليوم، الثلاثاء، قبل السفر إلى السعودية صباح غد، الأربعاء، استعدادا لخوض نهائي كأس مصر أمام الزمالك الجمعة المقبل، والذي يركز عليه الجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز والعودة من السعودية بكأس البطولة.

ويتدرب الأهلي مساء غد الأربعاء، وهو نفس موعد السفر إلى الرياض، على أن يخوض مرانه الختامي مساء الخميس المقبل فى الرياض أيضا، قبل خوض المباراة النهائية للكأس مساء الجمعة المقبل، وفضل الجهاز الفني السفر قبل موعد المباراة بـ48 ساعة فقط رافضا فكرة الدخول في معسكر مبكر قبل نهائي الكأس.

من جهته يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على استكشاف الزمالك بمشاهدة مبارياته بالكونفدرالية وبطولة الدوري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بنهائي كأس مصر المحدد له الثامنة مساء الجمعة المقبل بالسعودية، لا سيما فى ظل عملية الإحلال والتجديد التي مرت على الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

وبلغ الزمالك النهائي بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 3-3، بينما حجز الأهلي بطاقته بفوز سهل على إنبي 3-0.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على السفر غداً الأربعاء للسعودية لخوض المباراة المرتقبة ويخوض الأهلي التدريب مرتين في السعودية استعداداً لخوض نهائي الكأس الذي يُقام لأول مرة خارج مصر.

ونفدت تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، بعد ساعات قليلة فقط من طرحها.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.