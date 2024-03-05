أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 419.020 جنديًا

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، بأن روسيا فقدت 419.020 جنديًا في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022.

وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية أن هذه الإحصائية تشمل 1070 ضحية تكبدتها القوات الروسية خلال اليوم الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وبحسب التقرير، فقد خسرت روسيا أيضًا 6657 دبابة، و12688 مركبة قتالية مدرعة، و13423 مركبة وخزان وقود، و10258 نظام مدفعية، و1007 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و700 نظام دفاع جوي، و347 طائرة، و325 مروحية، و7863 طائرة بدون طيار، و25 سفينة حربية. قوارب وغواصة واحدة.