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الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

7 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ونم وصول الشهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى كمال عدوان.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد 12 مواطنًا فلسطينيًا وعدد من الجرحى والمفقودين في جراء استهداف منزل شرق مدينة خان يونس.

وأمس الإثنين، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على أماكن متفرقة في قطاع غزة، وذكرت مصادر طبية أن 10 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس، كما ارتفع عدد الشهداء جراء غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح  إلى 19 شهيدًا.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاثة منازل في بلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس، وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 30 شهيدًا من مناطق متفرقة في خان يونس.

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