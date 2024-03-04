أسامة رؤوف ناعيا جميل برسوم: وداعا حبيبنا الموهوب

نعى المخرج الدكتور أسامة رؤوف، رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، الفنان جميل برسوم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وقال رؤوف: لا أجيد كلمات الرثاء، لكن رحيل القامات الغالية صادم.

وتابع: وداعا حبيبنا الموهوب، ربما لم تعطيك الحياة قدرك الكافي وانت البارع في مهنتك، لكني واثق أن الله سيعوضك عن هذه السنين، وستبقي ذكراك في الأرض خالدة وروحك في السماء.

وقد شارك الفنان جميل برسوم في العديد من الأعمال الفنية منها على سبيل المثال وليس الحصر مسلسلات: "الصندوق، وآوان الورد، وأولاد عابد، وتحت الوصاية، وستهم، ورانيا وسكينة، والطاووس، وزي القمر، وختم النمر، وفلانتينو، وقوت القلوب، وحكايتي، نصيبي وقسمتك، وهوجان" وغيرها، وفي السينما أفلام: "الغربان الذي لم يعرض بعد، وأنا وابن خالتي، وأهل الكهف، والكنز، ولاد العم، والجزيرة 2، ونسر البرية" وغيرها من الأفلام.