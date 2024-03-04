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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين ترحب بقرار إسبانيا فرض عقوبات على عدد من المستوطنين

أرشيفية
أرشيفية
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رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، بقرار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بالبدء بفرض عقوبات على مجموعة أولى تضم 12 مستوطنا إسرائيليا متطرفا في الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت الخارجية الفلسطينية في بيان القرار بـ"الشجاع"، واعتبرته وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض المزيد من العقوبات على كامل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية في كامل أرض دولة فلسطين.

وطالبت الوزارة الدول كافة بفرض عقوبات رادعة ليس فقط على المستعمرين المتطرفين، وإنما أيضا وضع منظمات المستعمرين الإرهابية على قوائم الإرهاب والمنظومة الاستعمارية برمتها، وممارسة ضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الإستيطان وتفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة وسحب أسلحتها، وفرض عقوبات على من يقف خلفها.

وزارة الخارجية الفلسطينية وزير الخارجية الاسباني فرض عقوبات 12 مستوطنا إسرائيليا الضفة الغربية المحتلة فلسطين