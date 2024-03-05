انخفاض «الأوفر برايس» على السيارات والبيع بالسعر الرسمي

انخفضت قيمة الأوفر برايس على العديد من السيارات في معارض السيارات، بعد تراجع الدولار بالسوق السوداء، على خلفية إعلان الحكومة المصرية توقيع شراكة مع كيانات اقتصادية كبرى للاستثمار في منطقة رأس الحكمة.

وقال مسؤول مبيعات بأحد معارض السيارات، إن بعض الشركات قررت تخفيض قيمة الأوفر برايس على الكثير من السيارات بعد تراجع الدولار، وبهدف تصريف المخزون لديهم، خوفا من انخفاض الأسعار الرسمية من قبل الوكلاء.

وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار السيارات انخفضت في معارض السيارات بقيمة وصلت إلى 500 ألف جنيه، وأصبحت العديد من السيارات تباع بالسعر الرسمي بعد انهيار الأوفر برايس.

وأكد أن صفقة رأس الحكمة، كان لها تأثير إيجابي على كافة القطاعات بما فيها قطاع السيارات التي انخفضت أسعارها بالمعارض خلال الأيام الماضية، وما زالت مستمرة.

ويعد سوق السيارات أحد القطاعات التي تضررت كثيراً من الارتفاعات في الأسعار، وبدأ القطاع يدخل في أزمة منذ بداية عام 2022 حينما واجهت البلاد أزمة تتعلق بشح الدولار واتجاه الحكومة إلى تقنين الواردات، ما تسبب في تراجع كبير في إجمالي فاتورة الواردات الخاصة بالسيارات.

ويتضمن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة، استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار.

وتسلمت الحكومة المصرية، 10 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي الغربي لمصر.