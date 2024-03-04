7 نصائح للتخسيس الآمن.. تعرفوا عليه

يعد الحفاظ على رشاقة الجسد هو افضل ما يسعي اليه معظم الأشخاص وخاصة النساء، لذا نقدم لكم نصائح للتخسيس الآمن والحفاظ علي رشاقة الجسد وهي:



1. شرب الكثير من الماء

شرب المياه قبل كل وجبة من العوامل الرئيسية للتخسيس، ويجب شرب كوبا من الماء علي الاقل.

2. اختيار الوجبات الطعام الليلية :

من الضروري عدم الإفراط في الطعام خلال فترة الليل ويتصنح بإغلاق باب المطبخ بعد ساعة معينة في المساء،وتناول وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية.

3. تناول الأطعمة المفضلة لكن بكميات محددة

ينصح بتناول كمية قليلة من الأطعمة المحببة بدلا من الإمتناع حيث أن الاعتدال هو المفتاح لأسرع طرق التخسيس.

4.اتباع صيام متقطع

إن الصيام المتقطع يساعد في التخسيس وذلك مط خلال فترة أقصر من اليوم.ط،و أشارت العديد من الدراسات إلى أن الصيام المتقطع قصير المدى، حتى 24 أسبوعا، يساعد في فقدان الوزن لدى الأفراد، الذين يعانون من زيادة الوزن.

5. تناول البروتين على الفطور

يمكن أن يساعد البروتين الأشخاص في الشعور بالشبع. ويرجع السبب الرئيسي إلى أن البروتين يقلل من هرمون الجوع الغريلين مع زيادة هرمونات الشبع. ومن الأطعمة التي تحتوي علي البروتين البيض والشوفان وزبدة الجوز والبذور والسردين.

6. تقليل السكر والكربوهيدرات المكررة

يستهلك الكثيرون نظاما غذائيا يحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة بشكل متزايد، وحتى المشروبات التي تحتوي على السكريات لها صلات محددة بالسمنة. يعد الأرز الأبيض والخبز والمعكرونة أمثلة على الكربوهيدرات المكررة.

7. تناول الكثير من الألياف

ساعد اتباع نظام غذائي غني بالألياف على إنقاص الوزن عن طريق زيادة الشعور بالشبع.

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