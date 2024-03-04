المخرج أحمد السيد: اكتشاف المواهب يصون الشباب من التطرف

يواصل المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، تقديم فعاليات الورش التدريبية المقامة على هامش الدورة الثامنة للمهرجان، والتى يتوافد عليها شباب الجنوب من كل أنحاء الصعيد لتعلم فنون المسرح المختلفة، وذلك بقصر ثقافة قنا.

قال المخرج أحمد السيد عن ورشة إعداد الممثل التي أقيمت اليوم الإثنين، إن أحد أهداف هذه الورشة تدريب الشباب على استخدام مشاعرهم اليومية بشكل يساعدهم على تنمية موهبتهم واستخدامها بالفن، فالفن ليس إعطاء أداء بل إعطاء مشاعر، وممارسة الفن يساعد على استخدام طاقة الشباب بشكل إنساني ويصون العقل من الفكر الإرهابي والمتطرف، لأن المسرح يعلم الجدل والحوار وكيفية الاختلاف يخلق إنسانا كُفؤ قادر عن التعبير عن نفسه وعن عمله وعن مشاعره مهما كانت وظيفته.

وأشار السيد، إلى ضرورة الاهتمام بهذه المواهب التي لديها شغفا و إحتياجا شديدا للمعلومة، فالأقاليم تعاني من ظلم ثقافي .

وقد انطلقت 10 ورش فى عدة مجالات تستمر لمدة 5 أيام، بمشاركة 70 شاب من جميع أنحاء الجنوب، والذى يستضيفهم المهرجان لتعلم فنون المسرح المختلفة، والورش هى: التصوير المسرحى للمصور الصحفى حسن عمار، والتمثيل للمخرج أحمد السيد، والتأليف بإستخدام التراث للكاتب بكرى عبد الحميد، والديكور د. عايدة علام، والإضاءة للمهندس أبو بكر الشريف، والدراما والمسرح للمخرج الإسباني باتى دومينيك، وصناعة العرائس للفنان أحمد ابو طالب، والمكياج للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي، والموسيقى والغناء المسرحي للموسيقار محمد مصطفى، وتعليم أداء وتحريك العرائس الماريونت للفنانة إيمان فتوح.

وتستمر فعاليات الدورة الثامنة حتى 6 مارس الجاري، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، وبرعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني