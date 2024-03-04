القبض على المتهم بقتل صاحب مغسلة بسبب خلافات سابقة فى بشتيل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل المتهم بقتل صاحب مغسلة بسبب قيام المجني عليه بخطوبة خطيبة المتهم السابقة بمنطقة بشتيل بالجيزة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة صاحب مغسلة مخنوقا وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمغسلة لدي المجني عليه بسبب قيام المجني عليه بخطوبة خطيبة المتهم السابقة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والدراجة النارية ومبلغ مالي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.