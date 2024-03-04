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الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لاستيراد سكر القصب من أي منشأ

السكر الخام
السكر الخام
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن فترة الوصول من 15 – 30 أبريل و/أو  من 1 – 15 مايو 2024وذلك بالسداد: At Sight.  

وأضافت تقدم أسعار العروض على أساسCIF  بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي  على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 9 مارس، لافتة إلى أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية.
 

السكر هيئة السلع التموينية وزارة التموين