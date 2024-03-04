ميناء دمياط يشارك في مؤتمر النقل البحري واللوجستيات «مارلوج 13»

شارك اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 13 والذى نظمته الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية بعنوان “Towards Smart Green Blue Infrastructure” (نحو بنية تحتية زرقاء ونظيفة وذكية )

وذلك تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ورعاية وحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ونخبة من الشخصيات العامة ورؤساء هيئات الموانئ ورؤساء الشركات البحرية وقيادات القطاع البحرى فى مصر والدول العربية والإفريقية ولفيف من السلك الدبلوماسي العربي والدولي .

كما شارك رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في مراسم افتتاح معرض الخدمات والمعدات البحرية 2024 IME" المصاحب للمؤتمر بمشاركة شركات محلية وعالمية في مجال خدمات الموانئ والنقل البحري والبترول ونظم المعلومات البحرية من خمسة وعشرين دولة .

ويتناول المؤتمر هذا العام موضوعات ترتبط مباشرة بالتنمية المستدامة وأهدافها على مستوى العالم مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة النظيفة والذكاء الإصطناعي والهندسة البيئية.

يقام المؤتمر هذا العام بالتعاون مع جامعة جنوا الايطالية وجامعة ستافوردشاير بالمملكة المتحدة وكلية النقل الدولي واللوجستيات ببولندا الشركاء الأكاديميين للمؤتمر والمنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل المائي (PIANC) الشريك العلمي للمؤتمر الهيئة الدولية للموانئ والمرافق (IAPH) و منظمة الاتحاد من أجل المتوسط بأسبانيا، هيئة موانئ البحر المتوسط بفرنسا مركز تدريب الموانئ بأنتويرب ببلجيكا، التحالف الدولي للشحن البحري (GSTTA) بالصين.