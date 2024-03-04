بالفيديو.. الإسكان: الإقبال على "بوابة الاستثمار الأجنبي" فاق التوقعات

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، إن الإقبال الكبير من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي"، هو تتويج لنجاح الوزارة والحكومة المصرية في تطوير المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن الإقبال على المدن الجديدة فاق التوقعات.

وأضاف "خطاب" في مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أنه طبقًا للتقرير الذي نشره الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لحصيلة التحويلات بالدولار الأمريكي خلال عام 2023 فأنه تخطى 3 أضعاف النسبة المستهدفة.

وتابع، أنه تم تحقيق أكثر من 4450 طلب استثمار من مستثمرين محلين وأجانب، في 25 مدينة، موضحًا أن بوابة الاستثمار الأجنبي تم إطلاقها 4 فبراير 2024، وخلال هذا الشهر تم استقبال 1500 طلب، و700 شركة تطلب فرصا استثمارية من وزارة الإسكان، وأكثر من 1800 طلب على فرص استثمارية وهذا يدل على نجاح الدولة المصرية في تطوير ودعم الاستثمار.

وأردف، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن بوابة الاستثمار الأجنبي تسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين، كما أن هذه البوابة تسهل بشكل كبير طلبات النشاط التجاري أو التعليمي أو نظام حق الانتفاع بالأراضي التابعة للدولة.