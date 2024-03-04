وزير التجارة يشارك بفعاليات معرض ومؤتمر"ليب 2024"التقني السنوي تحت شعار "آفاق جديدة"

في إطار المشاركة باجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية بدعوة من عبد الله عامر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي بفعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر "ليب 2024" التقني السنوي والذي يقام بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار "آفاق جديدة" خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس الجاري.

وقال الوزير ان مصر قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال شركات القطاع الخاص وتضافر جهودها مع الجهات الحكومية المعنية بدعم المستقبل الرقمي في مصر بما يسهم في تنمية الطلب المحلي وزيادة صادرات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، لافتاً إلى أن المعرض يشارك به 21 شركة مصرية برعاية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية.

ويحظى المعرض بمشاركة العديد من الشركات والخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الأراء والأفكار في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، و الاستدامة، والفضاء والأمن السيبراني.

كما يمثل المعرض منصة متميزة تجمع بين المبتكرين والمستثمرين في مجال تكنولوجيا المعلومات وتركز على دعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث يسهم في تعزيز مكانة المنطقة في المجال التكنولوجي ويوفر منصات متخصصة للمستثمرين والشركات الناشئة.

وتفقد الوزير ونظيره السعودي منتجات الشركات العارضة بالمعرض و استعرضا الأفكار الابتكارية المطروحة من الشركات والمبدعين المشاركين بالمعرض والتي تسهم في تلبية احتياجات المستقبل في مجالات التحول الرقمي وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، كما تفقد الوزيران الجناح المصرى وأشادا بجودة منتجات الشركات المصرية المشاركة بالمعرض.