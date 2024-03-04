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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"المحاربين القدماء" تعقد مؤتمرًا صحفيا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

جمعية المحاربين القدماء
جمعية المحاربين القدماء
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نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذى يوافق التاسع من مارس كل عام، للإعلان عن الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال هذه المناسبة الوطنية تخليداً لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق يوم التاسع من مارس عام 1969.

وأكد اللواء أ ح مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب
خلال وقائع المؤتمر، أن القوات المسلحة لا تدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، فيما أعرب أعضاء الجمعية عن عميق شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة على ما توليه من إهتمام ورعاية مؤكدين أن الاحتفال بهذه المناسبة يجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل.

جمعية المحاربين القدماء القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض