إنفاق أكثر من 8 مليارات جنيه في المشروع القومي للبتلو حتى الآن.. خبراء: زيادة الثروة الحيوانية وتطويرها خطوة جيدة لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء من اللحوم بأسعار مخفضة

ما زالت هناك أزمة حقيقة يشهدها السوق المصري بسبب ارتفاع أسعار اللحوم وزيادتها بصورة مبالغ فيها لذلك تسعي وزارة الزراعة والدولة المصرية لوجود حلول لتقليل الأسعار عن طريق دعم مشروع البتلو، حيث قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ المشروع القومي للبتلو بدأ في منتصف عام 2017 بمبلغ مخصص للتمويل قيمته 100 مليون جنيه.

وأشار سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إلى أنّ المشروع قد استفاد منه أكثر من 34 ألف و500 شاب خريج ومربٍ صغير، حيث بلغ عدد الرؤوس المرباة أكثر من 505 ألف رأس، وبلغت تكلفة التمويل المستخدم حتى الآن أكثر من 8 مليارات و572 مليون جنيه.

وأوضح أنّ المشروع يهدف إلى تحسين جودة اللحوم وزيادة الإنتاجية، حيث بدأ بتربية البقر والجاموس ثم تمت إضافة العجول المستوردة عالية الإنتاجية في عام 2020، والتي أظهرت زيادة كبيرة في الوزن بنسبة تعادل ضعف معدلات الزيادة الوزنية للحيوانات المحلية.

وفي هذا السياق يقول الدكتور حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن زيادة الثروة الحيوانية والاعتماد عليها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة خطوة جيدة ومهمة لتقليل فاتورة الاستيراد لأنها تعني زيادة عدد الحيوانات المرباة للاستفادة من منتجاتها مثل اللحوم والحليب والبيض الي جانب أنه من الممكن أن تحدث زيادة في الثروة الحيوانية من خلال تحسين ظروف تربية الحيوانات، وتوفير التغذية الصحيحة لها، وتحسين الرعاية الصحية لها، واستخدام التقنيات الحديثة في تربيتها.

وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن زيادة الثروة الحيوانية تعمل علي زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتسهم في توفير الغذاء والدخل للمزارعين والمجتمعات المحلية، وتابع أبو صدام أذا كان هناك رغبة حقيقية في تطوير مشروع البتلو وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، يجب وضع خطة عمل واضحة توضح كيف سنحقق هذه الأهداف.

وفي نفس الساق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي أن الثروة الحيوانية تعاني بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لأسباب عديدة من بينه ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادتها الي الضعف مما جعل هناك أزمة حقيقة تواجه الفلاحين والمربي الصغير لذلك في ظل انخفاض سعر الدولار خلال المرحلة المقبلة نأمل في حل المشكلة مع انخفاض سعر الدولار.

وأضاف صيام، هناك خطط يجب السير عليها لتطوير مشروع البتلو علي أن تشمل تلك الخطة تحليلًا للسوق والطلب المحلي والدولي، وتحديد المنتجات أو الخدمات التي نستفيد مها في الثروة الحيوانية، الي جانب تقديم استراتيجية تسويقية فعالة للوصول إلى الأسواق الخارجية بالإضافة الي وجود سيستم ونظام محكم لتحديد التكاليف المتوقعة لمشروع البتلو بما في ذلك تكاليف الإنتاج والتسويق والتوزيع، بالإضافة إلى تقديرات للإيرادات المحتملة من الصادرات المستهدفة التمويل المتاحة مثل القروض، والشراكات، والمنح، والاستثمارات المباشرة.