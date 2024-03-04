أبرزها استعدادات شهر رمضان.. 8 موضوعات تناولها المجلس التنفيذي بالأقصر

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، جلسة المجلس التنفيذي رقم 1 لعام 2024، بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربى السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات والمديريات.

وتناولت جلسة المجلس التنفيذي عدد من الموضوعات الهامة والتى نستعرضها كالتالي:

الموافقة على تعديل قيمة الكارتة المقررة على سائقي سيارات الأجرة “سرفيس داخل المدينة” بما يتناسب مع الخدمات المقدمة للسائقين ولضمان استمرارية تطوير المواقف. فتح خطوط سير جديدة للسيارات الأجرة لضمان التيسير على المواطنين وتوفير المواصلات العامة لتغطية كافة المناطق. بحث آليات تخصيص مساحة ٧٣.٧ فدان بالغابة الشجرية بالحبيل وتتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع. ناقش محافظ الأقصر سير أعمال لجان تقنين أوضاع أراضي الدولة. ناقش المحافظ ما تم تنفيذه من أعمال التصالح وآليات تفعيل العمل باللائحة التنفيذية ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣. شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الجهات المنوطة بالعمل ضمن منظومة تقنين أوضاع الأراضى والتصالح لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها. الانتهاء من حصر كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. اختتمت الجلسة بمناقشة استعدادات محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك.

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