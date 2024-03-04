بالفيديو.. وليد جاب الله: الدولة شخصت مشكلات قطاعات القطن واستنبطت 5 سلالات جديدة

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء، إن مصر لها تاريخ طويل في الصناعات النسيجية، ولكن هذه الصناعات واجهت تحديات كبيرة على مدار الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتشخيص المشكلات التي تواجه هذا القطاع، وكان هناك جزء متعلق بطبيعة الإنتاج نفسه والحاجة من تطوير زراعة القطن واستنباط سلاسل جديدة.

وأضاف "جاب الله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الدولة حرصت على تطوير زراعة القطن واستنباط سلالات جديدة، إذ جرى استنباط 5 أصناف جديدة من القطن وتسجيلهم.

وتابع، أن أهمية البحث العلمي والقرار السياسي المتعلق بتطوير منظومة الغزل والنسيج، إذ إنها تخرج الدراسات والأبحاث من الأطر النظرية إلى نظيرتها التطبيقية، مشيدا بجهود الدولة في هذا القطاع وتوسعها في زراعة القطن حتى نوعية قصير التيلة.