مدفعية الاحتلال تستهدف عدة مناطق بخان يونس

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (سابقًا "إكس")، بأن مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدة مناطق في مدينة خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 30,410 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71,700 مصاب، بالإضافة إلى آلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض.