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الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

نائبة الرئيس الأمريكي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

نائبة الرئيس الأمريكي
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس
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دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الحكومة الإسرائيلية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، كما دعت إلى الضغط على إسرائيل بقوة لزيادة تدفق المساعدات لتخفيف ما وصفتها بأنها ظروف "غير آدمية" و"كارثة إنسانية" بين الشعب الفلسطيني.
وقالت هاريس -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد- إن الفلسطينيين الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى.
وحثت هاريس حركة حماس على قبول اتفاق للإفراج عن المحتجزين من شأنه تطبيق وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع والسماح بتدفق مزيد من المساعدات.
 

نائبة الرئيس الأمريكي إطلاق النار غزة كامالا هاريس