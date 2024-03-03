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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الوزراء: لن نسمح بتجاوز الأسعار المكتوبة على السلع.. ورقابة على مستوى المحافظات

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
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كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إلزام التجار بوضع السعر النهائي على 7 سلع، موضحًا أن ذلك الإجراء يأتي في إطار عدد من القرارات التي وجه به رئيس الوزراء من أجل ضبط أسعار السلع في الأسواق.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزير التموين علي المصيلحي أصدر قرار تنفيذي لقرارات مجلس الوزراء وبدأ تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في 1 مارس، مشددًا على أن قرار الإلزام بوضع السعر النهائي على 7 سلع ينظم ويسهل عملية وضع سعر البيع النهائي للمستهلك على السلع.

وتابع: "هناك تفاوت ما بين الشركات والمصانع في التجهيز لطباعة السعر، موضحًا أنه تخفيفًا على الشركات تم وضع أكثر من خيار في هذا الإطار، والفكرة العامة أن كافة القرارات الصادرة هي تلزم الشركات بوضع سعر البيع النهائي وربما يتم بيع بأقل هذا السعر ولا يمكن تجاوز هذا السعر.

ونوه المستشار محمد الحمصاني، بأنه غير مسموح بتجاوز السعر المكتوب على السلع السبع الأساسية وكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء نصت على آلية الرقابة، وهو تشكيل لجان على مستوى المحافظات تابعة لوزارة التموين ولجنة عليا بالوزارة لضبط الأسواق.

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