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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وكيل تعليم القاهرة تشارك في ندوة توعوية "عن أهمية التعليم الفنى" بالأسمرات

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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شهدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية تعليم القاهرة  ندوة توعويه عن التعليم الفني "بمدرسه تحيا مصر (١) بالأسمرات التابعة لإدارة المقطم التعليمية.

وتناولت الندوة عدد من المحاور أهمها التعريف بأهمية التعليم الفني ومدى إهتمام القياده السياسية بالتعليم الفني ومدارس التعليم الفني والذى يعد الركيزه الاساسيه للتقدم والتنميه، وفتح افاق اقتصادية أمام خريجي التعليم الفني بما يوفر فرص عمل للطلاب والخريجين ويحقق عائد مادي للأسرة مما يدعم آفاق جديدة لريادة الأعمال والأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

ومن المقرر أن يعقد معسكر توعوى تشرف علية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، ويحضرة عدد  من خبراء التعليم الفني لتعريف الطلاب بانواع التعليم الفني (التجاري الصناعي ، الزراعي ، التكنولوجي.

ويتضمن المعسكر حضور عدد من مديري المصانع لتعريف الطلاب بأهمية خريج التعليم الفني والفرص المتاحة له عند التخرج 

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