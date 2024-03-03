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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

سيارة مسرعة تنهي حياة مسن وتصيب ابنته بحدائق أكتوبر والأمن يضبط قائدها

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي مسن مصرعه بينما أصيبت نجلته في حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين اصطدام سيارة نقل بسيارة ملاكي قيادة مسن وبرفقته نجلته مما تسبب في وفاة الأول وإصابة الثانية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت القوات من التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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