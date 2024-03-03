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الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الكونفدرالية الأفريقية.. فيوتشر يتقدم على الهلال الليبي بالشوط الأول

فيوتشر
فيوتشر
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تقدم فريق فيوتشر، بهدفين للاشيء على حساب نظيره الهلال الليبي، وذلك بالشوط الأول في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أحرز هدفي فيوتشر اللاعب علي زعزع في الدقيقة 22، ومحمد صادق في الدقيقة 45.

بدأ فيوتشر الشوط بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، علي الفيل، خالد رضا، باسم علي.

وسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي.

هجوم:  أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمد ربيعة، محمود رزق، محمد نصير، محمد محمود، محمود شعبان،  ايبا، عمر وائل، علي ياسر.

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