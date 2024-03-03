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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

قمة مانشستر.. اليونايتد يهاجم السيتى براشفورد

راشفورد
راشفورد
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أعلن إريك تين هاج المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره السيتى، فى قمة "مانشستر"، وذلك بعد قليل على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:
حراسة المرمى: أندريه أونانا.
خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافايل فاران، جوني إيفانز، فيكتور لينديلوف.
خط الوسط: كوبي ماينو، كاسيميرو، سكوت مكتوميناي، برونو فيرنانديز، أليخاندرو غارناتشو.
خط الهجوم: ماركوس راشفورد.
ويحتل فريق فريق مانشستر سيتى وصافة ترتيب جدول الدورى الإنجليزى برصيد 59 نقطة، بينما يقع اليونايتد فى المركز السادس برصيد 44 نقطة.
 

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