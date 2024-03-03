وكيل تعليم شمال سيناء يفتتح معرض العلوم بمدرسة بئر العبد الإعدادية

أفتتح حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم الأحد، معرض العلوم المقام بمدرسة بئر العبد الإعدادية بنات بإدارة بئر العبد التعليمية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وتفقد وكيل الوزارة معروضات الطلاب حيث بدء كل طالب وطالبة بذكر اسمه ومدرسته وإدارته ثم قام بعرض مكونات التجربة وبماذا تستخدم وكيفية الاستخدام والغرض منها، مناقشا الطلاب في بعض الأمور الفنية.

كما أشاد ببعض الأعمال والتجارب المعروضة والمعرض تحت إشراف توجيه عام العلوم بديوان المديرية وبالتعاون مع إدارة بئر العبد التعليمية، ويشرف على المعرض من موجهين ديوان عام المديرية بقيادة زغلول عوده الشريف.

كما قام وكيل الوزارة بمناقشة الطلاب المشاركين في المعرض عن النماذج والتمارين المشاركين بها في المعرض، معربًا عن إعجابه الشديد بالأفكار الجديدة من هذه العروض، متمنيًا لهم التوفيق والسداد الدائم.

يينما قام زغلول عودة موجه عام العلوم بتقديم الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على دعمه الكامل في كل عمل يقام على أرض المحافظة وإعطائه وعد بحضور جميع المعارض التي ستقام بالإدارات التعليمية، كما تم تقديم الشكر والتقدير لسالم عابد مدير الإدارة والموجهين العموم بالإدارة وبعد الانتهاء من افتتاح المعرض حرص وكيل الوزارة بالاجتماع مع قيادات التعليم بإدارة بئر العبد التعليمية وموجهي العلوم بالإدارة، كما قدم الشكر والتقدير لهم علي الجهد المبذول في أداء عملهم في افتتاح المعرض وظهوره بالمظهر اللائق.