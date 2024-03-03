العثور على تابوت أثري في أرض مستشفى بنها الجامعي الجديد (صور)

اكتشفت الشركة المنفذة لمشروع إنشاء المستشفى الجامعي الجديد ببنها، وجود تابوت أثري وبعض القطع الأثرية، أثناء إنشاء مستشفى بنها الجديد، وجرى نقلها بمعرفة الآثار.

وأكد مصدر داخل مستشفى بنها الجامعي، أن الاكتشاف عبارة عن 50 طن كتل حجرية منقوش بداخلها في الجزء الأعلى، ويقال إنه مقبرة قديمة، للكاتب الحاكم في بنها منذ 2460 قبل الميلاد.

يذكر أن مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، والجاري تنفيذه على قطعة أرض بمسطح 9033 متر مربع، وبسعة 450 سريرًا.

وبدأت المرحلة الأولى بهدم وإزالة جميع المباني الموجودة بالموقع المقترح لإنشاء المستشفى، يليها إعداد واعتماد البرنامج الوظيفي، والمقترح التصميمي العام، وكذلك إعداد واعتماد التصميمات والرسومات التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات وقوائم الكميات ومقايسة الأسعار، فضلاً عن تقديم برنامج زمني تفصيلي للتنفيذ واستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة للأعمال.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع أعمال الأساسات الميكانيكية، وإنشاء (2) بدروم ودور أرضي، و(7) أدوار متكررة، في حين تشمل المرحلة الثالثة أعمال التشطيبات، والأعمال الكهروميكانيكية بما في ذلك أعمال الغازات الطبية والكبسولات والوحدات التخصصية، ووحدات الغسيل الكلوي، أما المرحلة الرابعة تشمل أعمال التجهيزات الطبية والفرش الطبي وغير الطبي.

جدير بالذكر أنه جرى الانتهاء من أعمال المرحلة الأولي بالكامل، والبدء في أعمال المرحلة الثانية، حيث سيبلغ إجمالي المسطحات البنائية 60000 متر مربع، وتشمل بدروم وأرضى و 7 متكرر، بسعة 450 سريراً، و15 غرفة عمليات، و 50 سريراً بالعناية المركزة، والعديد من التخصصات الجديدة طبقاً لأحدث المعايير الدولية.

الاكتشاف الأثري

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