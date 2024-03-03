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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الفرنسي.. يان جبوهو ودالينجا يقودان تولوز لمواجهة نيس

تولوز
تولوز
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أعلن كارليس مارتينيز المدير الفنى لفريق تولوز، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيس، وذلك بعد قليل على ملعب "الملعب البلدي تولوز"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق تولوز، كالتالى:
حراسة المرمى: غيوم ريستس.
خط الدفاع: لوغان كوستا، راسموس نيكولايسن، كيفين كيبين، وارن كامانزي، كريستيان ماويسا.
خط الوسط: آرون دونوم، فنسنت سيرو، ستيين سبيرينجس.
خط الهجوم: يان جبوهو، تيس دالينغا.

يحتل فريق نيس المركز الخامس برصيد 40 نقطة، باحثاً عن الثلاث نقاط من أجل الوصافة، بينما يحتل فريق تولوز المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة.

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