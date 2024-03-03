القوات المسلحة تدفع بلجنة قضائية لإنهاء الموقف التجنيدي لأبناء حلايب وشلاتين

دفعت القوات المسلحة بلجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان فى أماكن تواجدهم وذلك على مدار عدة أيام، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المناطق الحدودية والنائية.

كما تم الدفع بقافلة طبية لتقديم الكشف الطبى والعلاج المجانى اللازم لأبناء تلك المناط ، وتوزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية المجانية على المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وخلال أعمال اللجنة أكد اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة حرص القوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لأبناء الوطن خاصة قاطنى المناطق الحدودية وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

فيما أعرب المواطنون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية الخاصة بذويهم بجانب الدعم المقدم لهم باعتبارهم نسيجاً من أبناء شعب مصر العظيم .

تأتى تلك الجهود انطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتلك المناطق وتوفير أوجه الدعم الكامل لهم.

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