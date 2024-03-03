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الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

"الأولمبية المصرية" تنعي اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأسبق

اللواء منير ثابت
اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق
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نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس ، اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ88 عاما.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي:  تتقدم اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس بخالص التعازي لأسرة الفقد الراحل اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأسبق الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عُمر يناهز 88 عاما.

وأضاف البيان: تنعي اللجنة الأولمبية المصرية أحد رجالها المخلصين اللذين عملوا على تطوير الرياضة المصرية خلال فترة توليه رئاسة اللجنة الأولمبية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل برحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وجاء نعي اللجنة الأولمبية كالتالي: بمزيد من الحزن والأسى ينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، ومجلس الإدارة وأسرة اللجنة الأولمبية المصرية ، وفاة اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأسبق.

بسم الله الرحمن الرحيم «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»

صدق الله العظيم

اللجنة الأولمبية المصرية اللواء منير ثابت المهندس ياسر إدريس