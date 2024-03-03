أحمد إبراهيم يطرح ثلاثة أدعية دينية في رمضان المقبل

يستعد الشاعر أحمد إبراهيم لطرح ثلاثة أدعية دينية خلال شهر رمضان المبارك المقبل حيث يقف على التحضيرات النهائية لهم بالتعاون مع فريق العمل.

وعن تفاصيل الأدعية يقول أحمد إبراهيم ل"البوابة نيوز":" الدعاء الأول يحمل اسم "متحسبهاش" بصوت الفنان أحمد مصطفى، والثاني بعنوان "باب السماء مفتوح " للفنان رامي المرشدي، والدعاء الثالث بعنوان "متعشم يا رب" بصوت الفنان أحمد مصطفى وهم جميعا من ألحان وتوزيع نور المرشدي وتم التسجيل باستديو "إن ساوند. ".

الشاعر أحمد إبراهيم والموزع الموسيقى نور المرشدي تعاونا سابقا مع الفنان أحمد مصطفى فى عدد من الأدعية الدينية منها راجع للمولى ، وعشان عاصي.



يشار إلى أن أحمد إبراهيم كتب للفنان الكبير الراحل محمد رشدي أغنية تحمل اسم "صبرني يا رب"، وطرح من أشعاره الأدعية الدينية: يا ميسر الأحوال، وحقق لي أحلامي وغيرها.