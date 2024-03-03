ختام فعاليات ملتقى شباب مصر بجامعة حلوان

اختتمت اليوم فعاليات الملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان والذى عقد تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة".

عقد الملتقى برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور السيد الشحات مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بوزارة الشباب والرياضة.



وتضمنت فعاليات اليوم الختامي لقاءً حواريًا بعنوان "الانتحار والأمن السيبراني"، أداره الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب السابق، وعضو مجلس الشيوخ .

وتحدثت عن الأمن السيبرانًى ومواجهة الجرائم الالكترونية وحروب الجيل الرابع، وكيفية حماية الأمن القومى فى تحرى الدقة فى مصداقية الاخبار والمعلومات التى تستهدف أمن واستقرار وتماسك الوطن والمواطنين، والبحث عن مصادر المعلومات وخلفيتها الثقافية وأهدافها والمعنى الضمني فى الرسالة الإعلامية والفئة المستهدفة من الخبر او المعلومة.

وتطرقت إلى كيفية مواجهة الشائعات ورفض السخرية من كل إنجاز والتشكيك فى كل تقدم واهمية الانتقال من مجرد متلقين لثقافة الغير إلى فاعلين نجسد ثقافتنا و ننقلها للعالم .

وناقشت ظاهرة الانتحار وتم التحاور مع الطلاب فى أسبابه وسبل مواجهته وعلاقته في جانب منه بالألعاب الالكترونية ودعوات الإلحاد والتطرف.