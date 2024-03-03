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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وزير التعليم يزور المنيا لتفقد عدد من المدارس

وزير التعليم يزور
وزير التعليم يزور محافظة المنيا
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وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل إلى مقر ديوان عام محافظة المنيا؛ وذلك لتفقد عدد من المدارس، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والدكتور عيد عبد الواحد على درويش رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وحمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس، كما يعقدان اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الآليات والإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

التربية والتعليم والتعليم الفني مدير مديرية التربية والتعليم وزير التربية والتعليم