وزير التعليم يزور المنيا لتفقد عدد من المدارس

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل إلى مقر ديوان عام محافظة المنيا؛ وذلك لتفقد عدد من المدارس، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والدكتور عيد عبد الواحد على درويش رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وحمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس، كما يعقدان اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الآليات والإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.