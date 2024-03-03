أول قمر كوري جنوبي للتجسس يرسل صورا لوسط بيونج يانج

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن أول قمر صناعي كوري جنوبي للتجسس العسكري نجح في إرسال صور "جيدة الدقة" لوسط العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية، قولها إنه تم وضع أول قمر صناعي كوري جنوبي للتجسس العسكري في مداره من قاعدة "فاندنبرج" لقوة الفضاء الأمريكية في كاليفورنيا، في الثاني من ديسمبر الماضي، مما يسمح لكوريا الجنوبية بالتقاط صور الأقمار الصناعية بشكل مستقل عن الجيش الكوري الشمالي وقيادته.

وقالت المصادر، إن القمر الصناعي الكهروضوئي بالأشعة تحت الحمراء (EO/IR) يرسل صورا فضائية للمناطق الكورية الشمالية، بما في ذلك بيونج يانج، في إرسال تجريبي.

وأضافت أنه "وفقا لنتائج تحرير صور القمر الصناعي التي تم إرسالها مؤخرا، الدقة جيدة كما كان متوقعا".

وأشارت مصادر كورية جنوبية أخرى أيضا إلى أن الصور التي تم إرسالها تحتاج إلى بعض التعديلات المكثفة، لكن من المتوقع أن يرسل القمر الصناعي صورا عالية الدقة بدءا من الشهر المقبل، ولم تحدد المصادر ما تم تصويره لأسباب استخباراتية، ولكن الصور تغطي منطقة وسط بيونج يانج التي تضم المقر الرئيسي لحزب العمال الكوري الشمالي، حيث يقع مكتب الزعيم كيم جونج- أون.

وقال مصدر كوري جنوبي آخر، إنه "بالنظر للظروف الحالية، من المتوقع أن يبدأ (القمر الصناعي) مهمته الاستطلاعية الكاملة بحلول يونيو أو يوليو كما هو مخطط له".

وبحلول عام 2025، تخطط كوريا الجنوبية لإرسال 4 أقمار صناعية أخرى إلى الفضاء؛ لمراقبة كوريا الشمالية بشكل أفضل، بما في ذلك القمر الصناعي الثاني بنظام رادار الفتحة التركيبية، المقرر إطلاقه في أبريل من قاعدة جوية في فلوريدا.