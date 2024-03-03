رويترز: وفد حماس يصل إلى القاهرة لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار

أعلنت وكالة رويترز، اليوم الأحد، أن وفد حماس يصل إلى القاهرة لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، امس السبت، نقلا عن مصادر مصرية قولها إنه "من المنتظر أن يصل وفد إسرائيلي خلال الساعات القليلة المقبلة إلى القاهرة في إطار المفاوضات الخاصة بالإفراج عن الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار".

وبحسب التقرير فإن الوفد الإسرائيلي سيعرض أسماء المعتقلين الذين ترفض إسرائيل إطلاق سراحهم وسيطالب بالحصول على قائمة المختطفين الذين ستشملهم الصفقة.

ومن جانب آخر، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، امس السبت، إن السلطة الفلسطينية تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في منتدى دبلوماسي في أنطاليا بتركيا، قال المالكي: إن السلطة الفلسطينية ستكون "السلطة الشرعية الوحيدة" لإدارة غزة بعد الحرب.

وفقدت السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية، السيطرة على غزة لصالح حركة حماس في عام 2007.

وتخوض إسرائيل وحماس مفاوضات من خلال وسطاء بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان والذي يتوقع أن يبدأ هذا العام في 10 مارس.