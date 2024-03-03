سيد بازوكا: مجلس الإسماعيلي «غلبان».. و«كويس إن العسقلاني هرب»

كشف سيد بازوكا، نجم الإسماعيلي السابق، أسباب خسارة نادي الإسماعيلي أمام بلدية المحلة، بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، في الجولة 15 للدوري المصري الممتاز.



وقال سيد بازوكا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »إن هناك أخطاء كبيرة في تشكيل الإسماعيلي أمام بلدية المحلة، بسبب تمسك إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، بالدفع بالناشئين خلال المباريات الماضية وهو ما أدي إلى تراجع نتائج الإسماعيلي في الدوري.

وأضاف سيد بازوكا، أن الدفع بلاعبين صغار السن في مباريات مثيرة في الفترة التي يمر بها الفريق بجدول الدوري، يقضي على القضاء عليهم، قائلًا « الإسماعيلي يحرق اللاعبين الناشئين وهذا ليس وقت الدفع بهم ولا أتفق مع إيهاب جلال في الدفع بالناشئين في هذه المرحلة الصعبة».

وواصل سيد بازوكا، أن هناك فجوة كبيرة في الفريق بسبب عدم تواجد قائد للفريق يستطيع حس اللاعبين على تحقيق المكسب والفوز من أجل إسعاد جماهير الإسماعيلي، قائلًا: «من الغريب أن يكون عماد حمدي قائد الإسماعيلي لاعب بديل ويتم الدفع به آخر 5 دقائق في مباراة بلدية المحلة»، مطالبًا مجلس إدارة النادي اللاعبين القدامى دعم إيهاب جلال في تلك الظروف بسبب عدم صراع الفريق على الهبوط للقسم الثاني بعد احتلاله المركز الرابع عشر بجدول المسابقة برصيد 13 نقطة.

وعن الأزمة التي حدثت بين إيهاب جلال وجماهير الإسماعيلي عقب نهاية مباراة البلدية، قال سيد بازوكا، «لا أتصور أن يقوم إيهاب جلال بمثل هذه الإشارات لجماهير الإسماعيلي»، مؤكدًا أنه تسلم مهمة تدريب الفريق بعد رحيل العديد من النجوم أبرزهم إياد العسقلاني والذي انتقل إلى روستوف الروسي، قائلًا« كويس أن العسقلاني هرب من الإسماعيلي».

وانتقد سيد بازوكا مجلس إدارة الإسماعيلي الحالي، بسبب صفقات الدراويش التي ابرمها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قائلًا «الإسماعيلي تعاقد مع 7 لاعبين في انتقالات يناير بينهم أكثر من لاعب مصاب مجلس غلبان».

وعن الأزمة التى حدثت بين إيهاب جلال وجماهير الإسماعيلي عقب نهاية مباراة البلدية، قال سيد بازوكا، «لا أتصور أن يقوم إيهاب جلال بمثل هذه الإشارات لجماهير الإسماعيلي»، مؤكدًا أنه تسلم مهمة تدريب الفريق بعد رحيل العديد من النجوم أبرزهم إياد العسقلاني والذي انتقل إلى روستوف الروسى، قائلًا: «كويس أن العسقلاني هرب من الإسماعيلي».

وانتقد سيد بازوكا مجلس إدارة الإسماعيلي الحالي، بسبب صفقات الدراويش التي ابرمها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قائلًا«الإسماعيلي تعاقد مع 7 لاعبين في انتقالات يناير بينهم أكثر من لاعب مصاب مجلس غلبان».