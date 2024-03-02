الدوري الإسباني.. ريال مدريد ينهار أمام فالنسيا في الشوط الأول

انهار فريق ريال مدريد، أمام مضيفه فالنسيا في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الميستايا، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم فالنسيا على الريال بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، وذلك عن طريق هوجو دورو ورومان باريمتشوك في الدقيقتين 27 و30 على الترتيب.

لم يظهر الملكي بالشكل المطلوب في شوط اللقاء الأول، لينهار في 3 دقائق باستقباله هدفين من فريق الخفافيش على ملعب ووسط أنظار جماهير الأخير.

قلص البرازيلي فينيسيوس جونيور، الفارق للميرينجي بتسجيله هدف في الوقت بدل من الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 45+6، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح فالنسيا.

يتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بفارق 6 نقاط عن جيرونا الوصيف، بينما يأتي فالنسيا تاسعًا بـ36 نقطة.

بدأ ريال مدريد، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفخال - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.