الدوري السعودي.. الفتح يباغت أهلي جدة في الشوط الأول

باغت فريق الفتح، نظيره أهلي جدة بهدف في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شهد الشوط الأول، حالة طرد في صفوف الراقي، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه المدافع روجر إيبانيز في الدقيقة 14 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

جاء هدف المباراة الوحيد حتى الآن، عن طريق كريستيان تيلو في الدقيقة 45+8، ليتقدم الفتح على أهلي جدة بهذا الهدف.

يحتل فريق أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 43 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الثامن وفي رصيده 30 نقطة.

دخل أهلي جدة، اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدالباسط هندي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال

خط الوسط: علي مجرشي - فرانك كيسي - سعد بالعبيد - روبرتو فيرمينو

وفي الهجوم: رياض محرز - فراس البريكان - ألان سانت ماكسيمين.