روما يحكم سيطرته على مونزا في الشوط الأول

تفوق فريق روما على مضيفه مونزا بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام حاليًا بينهما على ملعب يو باور في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

بدأ روما اللقاء، باحثًا عن قص شريط الأهداف مبكرًا، حتى سجل هدفًا في الدقيقة 21 عن طريق بريان كريستاتني، ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

نجح فريق الذئاب في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 38، بواسطة لورينزو بيليجريني من صناعة روميلو لوكاكو.

وأضاف لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 42 من صناعة باولو ديبالا، ليحكم روما سيطرته على مونزا على أرضية ميدانه.

يحتل فريق روما، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد مونزا في المركز الحادي عشر وفي رصيده 36 نقطة.

بدأ روما، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: كريستنسن - مانشيني - نديكان - أنخلينو

خط الوسط: كريستاتني - باريديس - بيليجريني

وفي الهجوم: باولو ديبالا - روميلو لوكاكو - ستيفان شعراوي.