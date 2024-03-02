الجيش الأردني ينفذ إنزلات جوية لمساعدات إغاثية بمشاركة أمريكية شمال غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم السبت، إنزالين جويين بطائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي، لمساعدات غذائية في عدد من المواقع شمال قطاع غزة، وبمشاركة أولى للولايات المتحدة الأمريكية عبر ثلاثة إنزالات نفذتها بثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي على جنوب قطاع غزة.

تأتي هذه الخطوة، ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ودخولها ليومها السابع والأربعين بعد المئة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية - في بيان - استمرارها في إرسال المساعدات عبر جسرها الجوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، 25 إنزالا جويا أردنيا، بالإضافة إلى الاشتراك وتسهيل مهمة 10 إنزالات جوية لدول شقيقة وصديقة.