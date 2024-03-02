اتصالات من e& في مصر توقع شراكة استراتيجية مع AWS لتسريع التحول السحابي بقطاع التكنولوجيا

أعلنت شركة اتصالات من e& في مصر عن توقيع شراكة استراتيجية مع Amazon Web Services (AWS)، في إطار جهودها لتسريع التحول السحابي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تم التوقيع على الشراكة خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2024 في برشلونة، إسبانيا.

تهدف الشراكة إلى تحديث بنية البيانات وتكنولوجيا المعلومات لدى اتصالات من e& في مصر باستخدام حلول AWS Outposts، مما يوفر مرونة وسرعة أكبر للعمليات. يتم التركيز على تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الخدمة من خلال الاعتماد على تقنيات سحابية متقدمة.

قال المهندس عمرو فتحي، رئيس قطاع التكنولوجيا والمعلومات باتصالات من e& في مصر: "هذه الشراكة تمثل جزءًا من التزام اتصالات من e& في مصر بتحسين خدماتها وتقديم تجارب أفضل لعملائها. باستخدام حلول AWS، نستعد لتحديث بنيتنا التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما يساعدنا على تعزيز مرونتنا وزيادة سرعة عملياتنا."

وأضاف فتحي: "توقعنا أن تكون هذه الشراكة محفزًا كبيرًا لتطوير بنية الاتصالات وتعزيز جودة الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال استخدام تقنيات AWS، سنستفيد من تقدم التكنولوجيا ونبقى في المقدمة في مجال الاتصالات."

