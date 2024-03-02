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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محمد شريف بديلًا مع الخليج أمام الشباب في الدوري السعودي

محمد شريف مهاجم الخليج
محمد شريف مهاجم الخليج
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أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الشباب، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الخليج، اليوم السبت، نظيره الشباب على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد محمد شريف على مقاعد البدلاء، بعدما شارك أساسيًا أمام الحزم بالجولة الماضية من الدوري السعودي.

ويحتل الخليج، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الشباب صاحب المركز الحادي عشر.

تشكيل الخليج لمواجهة الشباب

حراسة المرمى: سيهيتش 

خط الدفاع: سعيد حمسل - محمد عبده خبراني - لوبيز - بندر المطيري

خط الوسط: وو يونج - ريبوتشو - رودريجيز 

وفي الهجوم: خالد ناري - عبدالله السالم - فابيو مارتينيز.

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