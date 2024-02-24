محمد شريف يشارك في تعادل الخليج أمام الحزم بالدوري السعودي

شارك المهاجم المصري محمد شريف، لاعب الخليج، في المباراة التي تعادل بها فريقه أمام الحزم بهدف لمثله، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الرس، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد شريف في التشكيل الأساسي لفريق الخليج، وخاض المباراة حتى الدقيقة 90+1، حينما استبدل بزميله عبدالله السالم.

لم يسجل محمد شريف أو يصنع أي هدف، بالرغم أنه أحرز 4 أهداف مع فريقه في بطولة الدوري السعودي وصنع هدفًا آخرًا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

قص البرازيلي باولو ريكاردو لاعب الحزم، شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 32 بهدف عن طريق الخطأ في مرماه، ليتقدم الخليج بهذا الهدف.

وعاد ريكاردو ليصحح خطأه بإحراز هدف التعادل للحزم في الدقيقة 53 من صناعة زميله توزي، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل بها المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما ظل الحزم في المركز الأخير ليتذيل الترتيب وفي رصيده 14 نقطة.