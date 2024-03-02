توافر 366 فرصة عمل بالقليوبية

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن توافر 366 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف لمطلع شهر مارس الجاري التي أعلنتها الوزارة مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل حيث بدء التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة وحتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية النصف شهرية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها مشيرا أنه متوافر 366 فرصة في 4 شركات كبرى بالقليوبية بمرتبات مجزية تصل إلى 4500 جنيها حيث تتوافر الوظائف للجنسين كالتالي:

70 عامل أورليه

15 مشرف جودة

35 عامل اوفر

50 عامل سنجر

50 عامل انتاج

25 مراقب جودة

50 عاملة تشطيب

20 عامل مكوي

10 مهندس جودة

10 لوجيستيك

10 محاسب

10 مهندس زراعي

10 اداري

1 عامل زراعي

أوضح محافظ القليوبية، أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر.